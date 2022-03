H Μαρίνα Οβσιανίκοβα είναι το πρόσωπο που τις τελευταίες ώρες έχει συγκλονίσει τον κόσμο.

Αν και δεν ήταν ευρέως γνωστή, εν μία νυκτί το όνομά της ακούστηκε σε όλον τον κόσμο και χειροκροτήθηκε για το θάρρος της να διαμαρτυρηθεί για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και να καταγγείλει την προπαγάνδα του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Συγκεκριμένα, η 44χρονη δεν δίστασε να «εισβάλει» στο πλατό του κρατικά ελεγχόμενου τηλεοπτικού σταθμού Channel 1, υψώνοντας πλακάτ με σύνθημα κατά της εισβολής.

«Όχι πόλεμος! Σταματήστε τον πόλεμο. Μην πιστεύετε στην προπαγάνδα. Σας λένε ψέματα εδώ!», έγραφε το πλακάτ που κρατούσε και φιγουράριζε για λίγα δευτερόλεπτα πίσω από την κεντρική παρουσιάστρια του δελτίου.

Russian state TV interrupted by «No War» protest. Maria Ovsyannikova, a Channel One employee, rushed in front of the camera with a poster saying “stop the war, don’t believe the propaganda.” #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/kA1OrBqeHw

