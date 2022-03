Περισσότερους από 20.000 αλλοδαπούς, οι οποίοι επιθυμούν να βοηθήσουν την Ουκρανία, προκειμένου να αμυνθεί στη Ρωσία, φέρεται πως έχει προσελκύσει η «διεθνής λεγεώνα» της χώρας.

Όπως ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας, πρόκειται για βετεράνους και εθελοντές από 52 χώρες, οι οποίοι έχουν εκφράσει την επιθυμία να πολεμήσουν για να υπερασπιστούν την Ουκρανία.

Ukraine’s ‘International Legion’ has reportedly drawn 20,000 foreigners, who want to help the country defend itself against Russia. pic.twitter.com/Mr5ru2evqS

