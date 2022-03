Οι συνομιλίες ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία αναμένεται να επαναληφθούν για τρίτη φορά μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τον Ντμίτρι Πεσκόφ να κάνει τοποθέτηση σχετικά με το «καυτό» ζήτημα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου αναφέρει ότι η Ρωσία δεν έχει στόχο να διαμελίσει την Ουκρανία, αλλά επιδιώκει να πάρει εγγυήσεις για τη δική της ασφάλεια.

Σύμφωνα με το ΝΕΧΤΑ, o Πεσκόφ σημείωσε ακόμα ότι η Ρωσία περιμένει τον τρίτο γύρο των συνομιλιών με τις ουκρανικές αρχές και ελπίζει ότι το Κίεβο θα ακούσει τις απαιτήσεις της Μόσχας.

