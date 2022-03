Μήνυμα συμπαράστασης στους πολίτες στην Ουκρανία έστειλε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα. «Ο ουκρανικός λαός χρειάζεται τη βοήθειά μας. Αν ψάχνεις για ένα τρόπο να κάνεις τη διαφορά, εδώ είναι μερικές οργανώσεις που κάνουν σημαντική δουλειά», έγραψε στο Twitter ο Ομπάμα.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ στην ανάρτησή του «έστελνε» τους ακολούθους του στην επίσημη ιστοσελίδα του.

The Ukrainian people need our help. If you’re looking for a way to make a difference, here are some organizations doing important work. https://t.co/J0kn9emrIH

