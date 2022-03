Συγκλονιστική είναι η εικόνα που δημοσίευσε ο Τζέρεμι Μπόουεν του BBC με 18χρονους να επιστρέφουν στην Ουκρανία για να πολεμήσουν μετά τη ρωσική εισβολή.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο δημοσιογράφος θα κάνουν τρεις μέρες εκπαίδευση και μετά θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή του μετώπου.

18 year old Ukrainian volunteers off to war in Kyiv. Three days training and they will be on the front line. pic.twitter.com/xWudDwhpXS

Να σημειώσουμε ότι τα ουκρανικά ΜΜΕ συνεχώς παρουσιάζουν και άοπλους πολίτες όλων των ηλικιών να έρχονται σε αντιπαράθεση με Ρώσους στρατιώτες.

Δείτε σχετικό βίντεο από το Νοβοπρσκόβσκ, στο Λουγκάνσκ:

In #Novopskovsk, #Luhansk region, local residents came out against the invaders. People are chanting: «Ukraine!»

“We are not waiting for you here, war and death are coming for you!” pic.twitter.com/uZe5wcdIhM

— NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022