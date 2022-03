Η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στην ουκρανική πρωτεύουσα έχει σημειώσει λίγη πρόοδο τις τελευταίες τρεις ημέρες και οι πόλεις Χαρκίβ (Χάρκοβο), Τσερνιχίβ και Μαριούπολη παραμένουν υπό τον έλεγχο των Ουκρανών, σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών του βρετανικού στρατού.

«Το κύριο σώμα της μεγάλης οχηματαπομπής που προελαύνει προς το Κίεβο παραμένει περισσότερα από 30 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο της πόλης καθώς καθυστερεί λόγω της σταθερής ουκρανικής αντίστασης, μηχανικής βλάβης και κυκλοφοριακής συμφόρησης», αναφέρει το βρετανικό υπουργείο Άμυνας σε επικαιροποιημένη αναφορά των υπηρεσιών πληροφοριών.

«Η οχηματαπομπή σημείωσε μικρή ευδιάκριτη πρόοδο σε τρεις ημέρες», σημείωσε. «Παρά τον βαρύ ρωσικό βομβαρδισμό, οι πόλεις Χαρκίβ, Τσερνιχίβ και Μαριούπολη παραμένουν στα χέρια των Ουκρανών. Ορισμένες ρωσικές δυνάμεις εισήλθαν στην πόλη Χερσώνα, αλλά η στρατιωτική κατάσταση παραμένει ασαφής», προσθέτει.

«Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι 498 Ρώσοι στρατιώτες έχουν ήδη σκοτωθεί και 1.597 τραυματιστεί στον πόλεμο του Πούτιν. Ο πραγματικός αριθμός αυτών που έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί θα είναι σχεδόν βέβαια σημαντικά υψηλότερος και θα συνεχίσει να αυξάνεται», καταλήγει.

Η Χερσώνα είναι στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων όπως επιβεβαίωσαν και Ουκρανοί αξιωματούχοι. Ρωσικά στρατεύματα περιπολούν την στρατηγικής σημασίας πόλη του Νότου. «Υπήρξαν ένοπλοι επισκέπτες στο δημοτικό συμβούλιο. Η ομάδα μου και εγώ είμαστε φιλήσυχοι άνθρωποι, δεν είχαμε όπλα ή επιθετικότητα από την πλευρά μας», είπε ο δήμαρχος της πόλης Igor Kolykhaiev.

Στο Κίεβο οι κάτοικοι πέρασαν ακόμα μία νύχτα κόλασης με συνεχείς εκρήξεις, γεγονός που ερμηνεύεται ως προσπάθεια των ρωσικών δυνάμεων να βρεθούν σε όσο το δυνατόν πλεονεκτικότερη θέση ενόψει των προγραμματισμένων για σήμερα Πέμπτη διαπραγματεύσεων με την ουκρανική πλευρά.

Ενώ οι ρωσικές δυνάμεις απειλούν με νέες επιθέσεις, το υπόγειο ενός νοσοκομείου του Κιέβου έχει μετατραπεί σε μαιευτήριο, όπου οι μέλλουσες και οι νέες μητέρες φέρνουν νέα ζωή σε έναν κόσμο που αναστατώνεται βίαια από τη ρωσική στρατιωτική εισβολή.

Η Alina Shinkar είναι 32 εβδομάδων έγκυος στο πρώτο της παιδί. Εισήχθη σε ένα από τα μαιευτήρια του Κιέβου πριν από δύο εβδομάδες λόγω επιπλοκών στην εγκυμοσύνη. «Ξύπνησα στις 24 Φεβρουαρίου, στις 5 το πρωί από το χτύπημα, που άκουσα. Την έκρηξη. Και μετά άκουσα γυναίκες να αρχίζουν να κλαίνε και να ουρλιάζουν. Ο πόλεμος άρχισε», αναφέρει ο Guardian.

Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν τουλάχιστον τρία σχολεία, αλλά και έναν καθεδρικό ναό στο Χάρκοβο. Από τις επιθέσεις των Ρώσων δεν γλίτωσαν ούτε καταστήματα της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης στην Ουκρανία.

Βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να δείχνουν τις εν λόγω επιθέσεις, με το CNN να επιβεβαιώνει την αυθεντικότητά τους.

The famed armour plant of #Kharkiv has been hit hard . pic.twitter.com/3MhNHiR6hm

— Ninjamonkey 🇮🇳 (@Aryan_warlord) March 3, 2022