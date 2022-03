Τις φωτογραφίες και το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα ο βουλευτής της αντιπολίτευσης στη Ρωσία Ιλία Γιασίν. Εάν ισχύουν (και λέμε «εάν», διότι ο πόλεμος αυτός είναι γεμάτος από fake news, fake φωτογραφίες και fake βίντεο, που όλα ανεβαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανεξέλεγκτα,) τότε φαίνεται πως οι αρχές στη Ρωσία έχουν ξεπεράσει κάθε όριο.

Εάν ισχύουν λοιπόν, δείχνουν δυο γυναίκες μαζί με τα παιδιά τους που συνελήφθησαν αφού πήγαν και άφησαν λίγα λουλούδια έξω από την πρεσβεία της Ουκρανίας στη Μόσχα, για να διαμαρτυρηθούν για την εισβολή.

This is the kind of «Russian world» the occupiers want to bring to #Ukraine. pic.twitter.com/ibEqvJ393T

— NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022