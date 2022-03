Στο «σφυρί» έχει βγάλει την Τσέλσι όπως όλα δείχνουν ο Ρομάν Αμπράμοβιτς, καθώς ο Ρώσος μεεγιστάνας βλέπει την κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας να τον οδηγεί εκτός χώρας, με την πώληση των «μπλε» είναι πλέον μονόδρομος.

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, ο Αμπράμοβιτς έχει ήδη επικοινωνήσει με μερικές πλευρές για τον σύλλογο και ευελπιστεί μέσα στην εβδομάδα να βρει και τον αγοραστή για να τελειώσει όσο πιο σύντομα με την υπόθεση, καθώς κάθε μέρα που περνάει, στριμώχνει όλο και περισσότερο τον Ρώσο μεγιστάνα.

Όπως αναφέρει όμως το Sky Sports, ο Αμπράμοβιτς δεν πρόκειται να πουλήσει την Τσέλσι για… ψίχουλα, αλλά μόνο για ένα ποσό που θα τον ικανοποιήσει. Σύμφωνα με τα αγγλικό Μέσο, ο Ρώσος ιδιοκτήτης των Λονδρέζων δέχτηκε πριν από μερικές ημέρες μια τρομερή πρόταση ύψους 3 δις. την οποία ωστόσο απέρριψε!

Ο 55χρονος φέρεται να μην είναι πρόθυμος να κάνει πίσω και όπως αναφέρεται, θα σταθεί μέχρι τέλους στις απαιτήσεις του, οι οποίες κυμαίνονται κοντά στα 4 δισ. ευρώ.

Abramovich is said to have turned down an offer of £2.5bn for the club from an unidentified third party earlier this week, with bids of £3bn or more expected to be taken seriously. [Sky News] #CFC

https://t.co/CaMM4MFfow

— CFCDaily (@CFCDaily) March 2, 2022