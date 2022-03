Σε πλήρη αποκλεισμό των αθλητών της Ρωσίας και της Λευκορωσίας από τις επερχόμενες διοργανώσεις προχώρησε η διεθνής ομοσπονδία στίβου, ως συνέπεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Όπως αποφάσισε το συμβούλιο της WA, οι αθλητες και οι αθλήτριες των δύο χωρών, καθώς επίσης οι αξιωματούχοι και το υποστηρικτικό προσωπικό, αποκλείονται από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Βελιγράδι, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ομάδων του βάδην στο Ομάν, αλλά και το Παγκόσμιο ανοιχτού στίβου, που θα γίνει το καλοκαίρι στο Όρεγκον.

Η WA επισημαίνει στην ανακοίνωσή της ότι παραμένει σε ισχύ το καθεστώς των ανεξάρτητων αθλητών για τους Ρώσους, που χρησιμοποιείται από το 2015, όταν η ομοσπονδία στίβου της χώρας τιμωρήθηκε λόγω παραβιάσεων των κανονισμών περί ντόπινγκ.

Όμως, ακόμη και οι αθλητές/τριες που έχουν εξασφαλίσει το σχετικό στάτους, αποκλείονται μέχρι νεωτέρας από τις διεθνείς διοργανώσεις. Υπογραμμίζει επίσης ότι μελετά επιπλέον κυρώσεις, μεταξύ αυτών και την επιβολή αποκλεισμού στην ομοσπονδία της Λευκορωσίας.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο πρόεδρος της Παγκόσμιας ομοσπονδίας στίβου:

«Ο κόσμος είναι τρομοκρατημένος από όσα έκανε η Ρωσία με την υποστήριξη της Λευκορωσίας. Οι ηγέτες σε όλον τον κόσμο προσπάθησαν μέσω της διπλωματικής οδού να αποφευχθεί η εισβολή αλλά αυτό δεν είχε αποτέλεσμα εξαιτίας της αμετακίνητης στάσης της Ρωσίας».

«Όποιος με γνωρίζει θα καταλάβει ότι η επιβολή κυρώσεων σε αθλητές λόγω των ενεργειών των κυβερνήσεων με βρίσκει αντίθετο. Έχω διαμαρτυρηθεί κατά της πρακτικής όσο στοχεύουν αθλητές και τον αθλητισμό για να ασκήσουν πολιτική. Αυτό όμως είναι διαφορετικό καθώς οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις και άλλοι διεθνείς οργανισμοί έχουν επιβάλει κυρώσεις και μέτρα κατά της Ρωσίας σε όλους τους τομείς. Ο αθλητισμός πρέπει να ορθώσει ανάστημα και να συστρατευθεί προκειμένου να τελειώσει αυτός ο πόλεμος και να αποκατασταθεί η ειρήνη. Δεν μπορούμε και να δεν πρέπει να μην έχουμε συμμετοχή σε αυτό».

The World Athletics Council has today agreed to impose sanctions against the Member Federations of Russia and Belarus as a consequence of the invasion of Ukraine.

— World Athletics (@WorldAthletics) March 1, 2022