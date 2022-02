Συνεχίζεται το θρίλερ με τους Ουκρανούς στρατιώτες που υπερασπίζονταν το Φιδονήσι στη νότια Ουκρανία.

Αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι σκοτώθηκαν όταν αρνήθηκαν να παραδοθούν, στη συνέχεια οι Ρώσοι δήλωσαν ότι τους αιχμαλώτισαν και στη συνέχεια τους άφησαν ελεύθερους, χθες υπήρξε μια πρώτη υπόνοια από την ουκρανική πλευρά ότι είναι ζωντανοί και σήμερα το ουκρανικό Ναυτικό επιβεβαιώνει ότι είναι ζωντανοί, αλλά αιχμάλωτοι από τους Ρώσους.

Σύμφωνα με το ΝΕΧΤΑ, οι υπερασπιστές του Φιδονησιού είναι ζωντανοί, αλλά έχουν πιαστεί αιχμάλωτοι. «Οι εισβολείς κατέστρεψαν εντελώς τις εγκαταστάσεις του νησιού και κατέλαβαν ένα πολιτικό πλοίο.

⚡️The defenders of #Zmeiniy Island are alive and in #Russian captivity. The invaders completely destroyed the island’s infrastructure and seized a civilian ship. pic.twitter.com/0pe7mJat8L

— NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022