Με ακόμη μία φοβερή εμφάνιση, η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 4-0 της Μπιλμπάο, διεύρυνε στα δέκα παιχνίδια το αήττητο της σερί στο πρωτάθλημα και έδειξε ξανά πως βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό δρόμο με τον Τσάβι στην τεχνική της ηγεσίας.

Ένας εκ των κορυφαίων και κόντρα στους Βάσκους, ήταν ο Πέδρι. Ο 19χρονος μέσος έκανε ένα τρομερό παιχνίδι και ήταν μέσα στους καλύτερους, καθώς από δικές του ενέργειες ξεκίνησαν και τα δύο τελευταία γκολ της ομάδας του.

Ο Ισπανός κατάφερε να χαρίσει και μία στιγμής «μαγείας» προς το τέλος της αναμέτρησης. Τι έκανε; Πέρασε με έναν απίθανο τρόπο την μπάλα κάτω από τα πόδια του Μπαλενθιάγκα και σήκωσε στο πόδι το «Καμπ Νόου», δίνοντας έτσι ένα από τα highlights του αγώνα!

This is how to commentate pic.twitter.com/rJ6otiCTaT

— Dev (@strawFCB) February 27, 2022