Με τη ρωσική εισβολή να βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 5 το πρωί της Πέμπτης, οι κάτοικοι της Ουκρανίας έχουν βρει καταφύγιο σε σταθμούς του μετρό, προσπαθώντας να προφυλαχθούν από τα πυρά του πολέμου.

Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, μάλιστα, διέταξε απαγόρευση κυκλοφορίας και τόνισε ότι τέσσερις σταθμοί του μετρό θα χρησιμοποιηθούν ως καταφύγια για τις αεροπορικές επιδρομές.

A father reassures his son as his family takes refuge in a metro station in Kyiv on Thursday morning. 😢🙏pic.twitter.com/Edsl6UiDix — Retweet📲Master (@IndictPOTUS45) February 24, 2022

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Φεβρουαρίου, σε πολλές πόλεις της χώρας επικρατεί πανικός, ενώ στο Κίεβο οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι είναι μποτιλιαρισμένοι από οχήματα που εγκαταλείπουν την πόλη.

Hundreds of people, including many women and children are currently taking shelter inside a subway station in Kharkiv, #Ukraine as explosions are heard in the city. @washingtonpost pic.twitter.com/ZddeHqlMvU — Salwan Georges (@salwangeorges) February 24, 2022