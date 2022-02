Με μια μεγάλη εμφάνιση στο ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε προβλήματα απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο και επικράτησε με 67-58, βελτιώνοντας το ρεκόρ του στο 15-9.

Ένας εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν φυσικά, ακόμη μια φορά, ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος ήταν καταλυτικός για τους Ερυθρόλευκους, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 16 πόντους, 4 ασίστ και 3 ριμπάουντ.

Μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο twitter, ο Ολυμπιακός κοινοποίησε ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του έλληνα άσου, γράφοντας στη λεζάντα: «Πιάστε τον αν μπορείτε!»

🔝🔥🎥 Catch him if you can! @kos_slou produced a solid performance! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/DsBuRkjaRf

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) February 25, 2022