Μουδιασμένη η κοινή γνώμη παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Εικόνες διάλυσης κάνουν τον γύρω των μέσων ενημέρωσης από το πρωί της Πέμπτης, μετά την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα.

Η Ρωσία επέλεξε τον δρόμο του πολέμου και πλέον ο κόσμος παρακολουθεί έντρομος.

Σκληρές μάχες διεξάγονται σε πολλά σημεία της χώρας και ήδη υπάρχουν δεκάδες νεκροί και τραυματίες.

«Καταιγισμός» βίντεο και φωτογραφιών από την εμπόλεμη ζώνη αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Βίντεο της Deutsche Welle που μεταδόθηκε στο Twitter, παρουσιάζει μια ομάδα στρατιωτών, οι οποίοι εθεάθησαν να καίνε έγγραφα και αντικείμενα έξω από το αρχηγείο πληροφοριών του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας στο Κίεβο.

Η Ουκρανία έχει αναφέρει ότι ορισμένα από τα στρατιωτικά κέντρα της διοίκησής της έχουν δεχτεί ρωσικά πλήγματα.

Uniformed men were seen burning documents outside the Ukrainian defense ministry intelligence headquarters in Kyiv.

Ukraine said some of its military command centers have been hit by Russian strikes, but this building appeared to be intact. pic.twitter.com/qvfBqTiHvm

— DW News (@dwnews) February 24, 2022