Με τον Κλέι Τόμπσον να θυμίζει τον παλαιό καλό εαυτό του, οι Γουόριορς πέρασαν δύσκολα το εμπόδιο των πολύ μαχητικών Λέικερς κερδίζοντάς τους με 117-115 στο Σαν Φρανσίσκο.

Οι Πολεμιστές πήραν ένα ματς που από την αρχή μέχρι το φινάλε ήταν ντέρμπι και χάλασαν μια ιστορική βραδιά για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος έγινε πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο ΝΒΑ. Οι Γουόριορς ήταν πιο εύστοχοι στο τέλος, σε αντίθεση με τους Λέικερς, που ηττήθηκαν ξανά και παραμένουν στην 9η θέση.

Κορυφαίος για τους Γουόριορς ήταν ο Κλέι Τόμπσον, που τελείωσε το ματς με 33 πόντους και 5/9 τρίποντα και θύμισε τον παλαιό του εαυτό, την ώρα που και ο Στεφ Κάρι ήταν καλός μεν με 24 πόντους, αλλά με το φτωχό 1/8 τρίποντα.

Για τους Λέικερς κορυφαίος ήταν ακόμα μια βραδιά ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, που είχε 26 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ 19 συμπλήρωσε ο Ράσελ Γουέστμπρουκ.

