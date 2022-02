Μπορεί οι Λέικερς να ηττήθηκαν σε ακόμη ένα παιχνίδι, αυτήν τη φορά από τους Γουόριορς, όμως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα θυμάται για πάντα αυτήν τη βραδιά.

Ο Βασιλιάς σημείωσε ακόμα ένα σπουδαίο επίτευγμα και έγραψε ιστορία κόντρα στην παρέα του Στεφ Κάρι, αφού κατάφερε να γίνει ο κορυφαίος σκόρερ της ιστορίας στο ΝΒΑ σε regular season και πλέι-οφ, αφήνοντας δεύτερο τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ.

Ο σταρ των Λιμνάνθρωπων έφθασε στις 44.152 πόντους και έτσι πάτησε άλλη μια κορυφή στη σπουδαία σταδιοδρομία του στο μπάσκετ. Έχει 36.519 πόντους στη regular season και 7.631 πόντους στα πλέι-οφ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τζαμπάρ μετρά 44.149 πόντους, έχοντας 38.387 πόντους στην κανονική περίοδο και 5.762 πόντους στα πλέι-οφ.

THE KING 👑

LeBron passes Kareem Abdul-Jabbar to become the all-time leading scorer in NBA history, including playoffs pic.twitter.com/x6MC0fW1Oc

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 13, 2022