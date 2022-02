Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν είναι μόνο μπασκετμπολίστας, αλλά πολυσχιδής προσωπικότητα. Επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος, προσφάτως δε γι’ άλλη μια φορά και ηθοποιός.

Ο «Βασιλιάς» πρωταγωνίστησε στο Sequel του «Space Jam» με τίτλο, «Space Jam A New Legacy» και δεν τα πήγε και πολύ καλά υποκριτικά. Μάλιστα τόσο η ταινία όσο κι ο ίδιος είναι υποψήφιοι για… χρυσά βατόμουρα.

Τα «χρυσά βατόμουρα» προηγούνται πάντα των Όσκαρ και είναι το ακριβώς αντίθετό τους. Απονέμονται σε όλους τους χειρότερους συντελεστές και παραγωγές.

Ο ΛεΜπρόν είναι ανάμεσα στους υποψήφιους για χειρότερη ανδρική ερμηνεία. Μαζί του βρίσκονται οι Σκοτ Ίστγουντ (Dangerous), Μπεν Πλατ (Dear Evan Hansen) και Μαρκ Γουόλμπεργκ (Infinite).

Το Space Jam A New Legacy» συγκαταλλέγεται μεταξύ των χειρότερων ταινιών μαζί με τις «Diana the Musical» (The Netflix Version), «Infinite», «Karen» και «The Woman in the Window».