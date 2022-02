Την αντίπαλό της στον μεγάλο τελικό του τουρνουά που γίνεται στην Αγία Πετρούπολη έμαθε το απόγευμα του Σαββάτου (12/2) η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρα, η οποία νωρίτερα απέκλεισε με 2-1 σετ την Ιρίνα Καμέλια Μπέγκου, το μεσημέρι της Κυριακής (13/2) θα αντιμετωπίσει την Ανέτ Κονταβέιτ, με έπαθλο το βαρύτιμο τρόπαιο. Η Εσθονή, Νο. 9 στην παγκόσμια κατάταξη, επικράτησε με 6-3, 6-4 της Λετονής, Γέλενα Οσταπένκο και πέτυχε την 19η σερί νίκη της σε indoor διοργανώσεις.

Αυτός είναι ο τέταρτος συνεχόμενος τελικός σε indoor τουρνουά για την Εσθονή τενίστρια, η οποία απέναντι στην Μαρία Σάκκαρη θα διεκδικήσει τον έκτο τίτλο στην καριέρα της. Δύο τενίστριες που γνωρίζονται πολύ καλά, εντός και εκτός κορτ, αφού στο παρελθόν έχουν αναμετρηθεί 12 φορές και έχουν από 6 νίκες, ενώ εκτός γηπέδου είναι πολύ καλές φίλες.

