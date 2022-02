Η Μπαρτσελόνα ήταν η μεγάλη νικήτρια του Clasico της Ισπανίας κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς επικράτησε με 86-68 για την 26η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Νίκολας Λαπροβίτολα μπορεί να επέμενε μετά τη νίκη της Μπαρτσελόνα στην έδρα της Ρεάλ ότι τον ενδιαφέρει μόνο η τωρινή του ομάδα, αλλά σίγουρα με την εμφάνισή του ήθελε να αποδείξει στους Μαδριλένους τι είχαν στα χέρια τους και το έχασαν.

Ο αργεντινός γκαρντ της Μπαρτσελόνα τελείωσε το clasico με 20 πόντους, έχοντας το απίθανο 5/5 τρίποντα, 2/3 δίποντα, 1/1 βολή, μαζί με 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη και 4 κερδισμένα φάουλ σε μόλις 19:49 στο παρκέ.

Ο «Λάπρο» πήρε στο νήμα το βραβείο, αφού, μέχρι να τελειώσει το ματς στη Μαδρίτη, τον τίτλο είχε στα χέρια του ο Σκότι Ουίλμπεκιν της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

.@FCBbasket put a marker down at the top of the standings displacing @RMBaloncesto after beating them in EL Clasico tonight!

Highlights… pic.twitter.com/R2tBVPhiL1

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 11, 2022