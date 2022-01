Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η επικρατέστερη υποψήφια για την προεδρία της Δημοκρατίας, η οποία φαίνεται να έχει εξασφαλίσει την στήριξη της Λέγκα και των Πέντε Αστέρων, είναι η Ελιζαμπέτα Μπελόνι, νυν υπεύθυνη των μυστικών υπηρεσιών της χώρας.

Η Μπελόνι γεννήθηκε πριν από 63 χρόνια στη Ρώμη. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο πανεπιστήμιο Luiss της Ρώμης και από το 1985, στα 27 της χρόνια, ξεκίνησε την καριέρα της στο διπλωματικό σώμα της χώρας.

Μετά από επαγγελματική εμπειρία σε πολλές ιταλικές πρεσβείες, το 2004 ανέλαβε επικεφαλής της μονάδας διαχείρισης κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών.

Από το 2008 μέχρι το 2012 ήταν διευθύντρια του τομέα συνεργασίας και στήριξης των χωρών υπό ανάπτυξη, ενώ το 2016 επιλέχθηκε ως γενική διευθύντρια του ιταλικού υπουργείου Εξωτερικών.

Τον Μάιο του 2021, ο Ιταλός πρωθυπουργός ζήτησε από την Ελιζαμπέτα Μπελόνι να αναλάβει γενική διευθύντρια των ιταλικών μυστικών υπηρεσιών.

#Italy. Several political parties, among which Matteo Salvini’s League and Giuseppe Conte’s 5Star Movement, would favour a woman as new President. Elisabetta Belloni, former general secretary of Foreign Ministry and presently Director of national intelligence is highly tipped. pic.twitter.com/bhqMdERMtH

