Ο Κρίστιαν Έρικσεν αφήνει πίσω του την κατάρρευση του στο Euro το περασμένο καλοκαίρι κι ετοιμάζεται να ξαναπαίξει ποδόσφαιρο στην Αγγλία, κάνοντας όμως πρώτα μια στάση από τον Άγιαξ.

Ο Δανός χαφ, ο οποίος έχει υπάρξει στο παρελθόν παίκτης του «Αίαντα» προπονείται με τη δεύτερη ομάδα, πριν ενσωματωθεί στο δυναμικό της Μπρέτφορντ και θέλει να βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση.

Ο πρώην σύλλογός του δεν θα μπορούσε να του αρνηθεί την προπόνηση και τον αποθέωσε μάλιστα με μια ανάρτηση στα social media, χαρακτηρίζοντάς τον «θρύλο».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Οι θρλυλοι είναι πάντα καλοδεχούμενοι.

Ο Δανός διεθνής, Κρίστιαν Έρικσεν προπονείται με την δεύτερη ομάδα του Άγιαξ αυτή την εβδομάδα και δουλεύει για να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση, μέχρι να βρει νέα ομάδα».

Legends are always welcome ♥️@ChrisEriksen8 is training with Jong Ajax this week. The Danish international is working to keep his fitness levels until he finds a new club.

— AFC Ajax (@AFCAjax) January 25, 2022