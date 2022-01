Το ημερολόγιο έγραφε 22 Ιανουαρίου του 2020. Τότε ήταν η τελευταία φορά που αγωνίστηκε με τα χρώματα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Φίλ Τζόουνς, στην έντος έδρας ήττα από την Μπέρνλι με 2-0. Σχεδόν δύο χρόνια μετά ο 29χρονος βρίσκεται ξανά στην αρχική ενδεκάδα της Γιουνάιτεντ, κόντρα στην Γούλβς των Σά και Ποντένσε.

Ο Χάρι Μαγκουάιρ τέθηκε νοκ-άουτ με πρόβλημα τραυματισμού, Ερίκ Μπαϊγί και Βίκτορ Λίντελοφ έχουν θέματα φυσικής κατάστασης με τον Σουηδό να επανέρχεται από Covid-19 και κάπως έτσι ο Ραλφ Ράνγκνικ, προτίμησε τον Τζόουνς δίπλα στο πλευρό του Ραφαέλ Βαράν και τον 29χρονο Άγγλο, ο οποίος αν και βρισκόταν στη «ναφθαλίνη» να κάνει ξανά την επανεμφάνιση του μετά από 708 ημέρες!

Ο Τζόουνς έχει, μάλιστα, συμβόλαιο ως το 2023, μετρώντας συνολικά 224 συμμετοχές με τη Γιουνάιτεντ από το 2011 σε όλες τις διοργανώσεις.

📋 Our first starting XI of the new year…#MUFC | #MUNWOL

— Manchester United (@ManUtd) January 3, 2022