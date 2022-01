«Σοκ» στη Λίβερπουλ λίγο πριν από το μεγάλο παιχνίδι με την Τσέλσι (18:30) στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Με επίσημη ανακοίνωση, οι «κόκκινοι» γνωστοποίησαν πως οι Άλισον, Φιρμίνο και Μάτιπ τέθηκαν εκτός, καθώς διαγνώστηκαν θετικοί στον κορωνοϊό, με αποτέλεσμα να μένουν εκτός από το ντέρμπι με την Τσέλσι.

Και όλα αυτά, την ώρα που η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να αγωνιστεί χωρίς τον Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο της, ο οποίος είναι επίσης θετικός στον covid-19. Έτσι, οι «κόκκινοι» πηγαίνουν στο Λονδίνο με γεμάτο… απουσιολόγιο.

Alisson Becker, Roberto Firmino and Joel Matip have been ruled out of Liverpool’s clash with Chelsea today after returning suspected positive tests for COVID-19.

— Liverpool FC (@LFC) January 2, 2022