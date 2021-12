Έναν φιλικό αγώνα χόκεϊ επί πάγου έπαιξαν ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Λευκορώσος ομόλογός του Αλεξάντερ Λουκασένκο μετά τις συνομιλίες που είχαν σήμερα στην Αγία Πετρούπολη.

Το ματς έγινε στο παγοδρόμιο μια σχολής αθλημάτων επί πάγου για παιδιά και νέους που βρίσκεται στην πόλη. Ο Πούτιν παραδοσιακά φορούσε τη φανέλα με τον αριθμό 11 και ο Λουκασένκο τον αριθμό 1. Τους ίδιους συνόδευσαν στο παιχνίδι διάσημοι παίκτες του χόκεϊ, όπως οι Πάβελ Μπούρε, Αλεξέι Κασατόνοφ, Βαλέρι Κάμενσκι, Ιλιά Κοβαλτσούκ και Βιτσισλάβ Φετίσοφ.

And just like that, 🇷🇺 Putin & 🇧🇾 Lukashenko start playing hockey 🏒 pic.twitter.com/QrqeXxSrtR

— Russian Market (@russian_market) December 29, 2021