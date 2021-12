Να ακυρώσει τα περισσότερα από τα σχέδιά του για τις γιορτές αναγκάστηκε ο Bill Gates, καθώς θεωρεί ότι μπαίνουμε στη χειρότερη φάση της πανδημίας.

Σε μια σειρά από tweets αργά το βράδυ της Τρίτης, ο δισεκατομμυριούχος αποκάλυψε ότι σκοπεύει να ακυρώσει τα περισσότερα από τα σχέδια των διακοπών του και προειδοποίησε ο κόσμος «μπορεί να εισέλθει στη χειρότερη φάση της πανδημίας».

Just when it seemed like life would return to normal, we could be entering the worst part of the pandemic. Omicron will hit home for all of us. Close friends of mine now have it, and I’ve canceled most of my holiday plans.

Υποστηρίζοντας ότι η παραλλαγή Όμικρον εξαπλώνεται ταχύτερα από οποιονδήποτε ιό στην ιστορία, δήλωσε ότι ο μεγάλος άγνωστος παραμένει το πόσο μπορεί να μας αρρωστήσει η παραλλαγή.

«Πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας μέχρι να μάθουμε περισσότερα γι’ αυτή. Ακόμα και αν είναι μόνο το μισό της σοβαρότητας της Δέλτα, θα είναι το χειρότερο κύμα που έχουμε δει μέχρι σήμερα, επειδή είναι τόσο μολυσματικό» τόνισε.

Αναφερόμενος στην Όμικρον γράφει: «Αν υπάρχουν καλά νέα εδώ, είναι ότι η Όμικρον κινείται τόσο γρήγορα που μόλις γίνει κυρίαρχη σε μια χώρα, το κύμα εκεί θα διαρκέσει λιγότερο από 3 μήνες. Αυτοί οι λίγοι μήνες μπορεί να είναι άσχημοι, αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι αν λάβουμε τα σωστά μέτρα, η πανδημία μπορεί να τελειώσει το 2022».

If there’s good news here, it’s that omicron moves so quickly that once it becomes dominant in a country, the wave there should last less than 3 months. Those few months could be bad, but I still believe if we take the right steps, the pandemic can be over in 2022.

— Bill Gates (@BillGates) December 21, 2021