Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι συζήτησε με τον γερμανό νέο καγκελάριο Ολαφ Σολτς για τις εντάσεις μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

«Μίλησα σήμερα με τον γερμανό καγκελάριο Ολαφ Σολτς για να τον συγχαρώ. Αδημονώ να συνεργαστώ στενά μαζί του για το σύνολο των παγκόσμιων προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των διατλαντικών προσπαθειών να αντιμετωπιστεί η αποσταθεροποιητική ενίσχυση των στρατευμάτων της Ρωσίας κατά μήκος των συνόρων της Ουκρανίας», ανέφερε ο ένοικος του Λευκού Οίκου μέσω Twitter.

Today, I spoke with German Chancellor Olaf Scholz to congratulate him on his appointment. I look forward to working closely together on the full range of global challenges, including transatlantic efforts to address Russia’s destabilizing military buildup along Ukraine’s border. pic.twitter.com/Uyc5mTyqR7

