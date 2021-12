Περνάει καλά στη Λίβερπουλ και αυτό βγαίνει προς τα έξω!

Ο Κώστας Τσιμίκας διανύει μία τρομερή σεζόν στο «Άνφιλντ» και ζει το δικό του μοναδικό όνειρο, παίζοντας στον μαγικό κόσμο της Premier League υπό τις οδηγίες του Γιούργκεν Κλοπ.

Ο Έλληνας άσος έχει εξελιχθεί σε ένα από τα αγαπημένα πρόσωπα της ομάδας και ο ρόλος του στους «κόκκινους» μοιάζει να μεγαλώνει κάθε μέρα και περισσότερο. Αυτό αποδεικνύεται και σε ένα από τα τελευταία βίντεο που ανέβαζε ο αγγλικός σύλλογος στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Στην προπόνηση της Πέμπτης που επέστρεψε ο Φιρμίνο, ο «Τσίμι» ήταν αυτός που αποφάσισε για το «κορόιδο» ή αλλιώς rondo, την ώρα που όλοι περίμεναν να βρεθεί ένας… ήρωας για να ξεκινήσει το παιχνίδι.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού φώναξε γρήγορα πως όποιος πέσει τελευταίος στο έδαφος θα μπει μέσα και έτσι «διοργάνωσε» το rondo.

Μάλιστα, για άλλη μία φορά είχε την τιμητική της η πιο γνωστή λέξη του πλανήτη…

The lads are buzzing to have Bobby back 🤩

You’ll enjoy the latest edition of 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒊𝒏𝒊𝒏𝒈 👇

— Liverpool FC (@LFC) December 9, 2021