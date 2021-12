Η Λίβερπουλ πέρασε… αέρας και από το Σαν Σίρο, με την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ να επικρατεί της Μίλαν και να γράφει ιστορία στους ομίλους του Champions League.

Οι Reds έκαναν… παρέλαση στον όμιλο, με αποτέλεσμα να γίνουν η πρώτη αγγλική ομάδα που κάνει το 6/6.

Μέλος της ιστορίας της Λίβερπουλ αποτελεί και ο Κώστας Τσιμίκας, με τον πρώην μπακ του Ολυμπιακού να αγωνίζεται κόντρα στους Ροσονέρι, καταγράφοντας άλλη μια σπουδαία εμφάνιση τη φετινή σεζόν με τα χρώματα της Λίβερπουλ.

Ο 25χρονος αμυντικός αγωνίστηκε 11η φορά τη φετινή σεζόν, ενώ αυτή ήταν η 9η συμμετοχή του ως βασικός.

Με τη Λίβερπουλ να δίνει συνέχεια σε ένα… τρελό στατιστικό, καθώς όποτε βρίσκεται στο αρχικό σχήμα ο «Τσίμι», η ομάδα του Κλοπ φεύγει από το γήπεδο με τη νίκη.

Οι ποδιές και τα στατιστικά

Η Μίλαν ήταν η ομάδα που είχε το μεγαλύτερο κίνητρο στον αγώνα του Μιλάνου, καθώς οι Ροσονέρι έπαιζαν τα… ρέστα τους για να παραμείνουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ωστόσο, η Λίβερπουλ ήταν ένα… σκαλί πάνω, με την παρουσία του Κώστα Τσιμίκα να είναι κάτι παραπάνω από θετική.

Ο έλληνας μπακ είχε αρκετές επαφές με τη μπάλα, αρκετές κερδισμένες μονομαχίες και ακρίβεια στις πάσες που έφθασε στο 70%. Ο 25χρονος παίκτης έκανε τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο, οργώνοντας την αριστερή πτέρυγα.

Τα στατιστικά του «Τσίμι»

Κλεψίματα 2

Τάκλιν 3

Κερδισμένες μονομαχίες 10 (8 κερδισμένες)

Κερδισμένα φάουλ 3

Επαφές με την μπάλα 82

Ακρίβεια στις πάσες 30/43 (70%)

Σέντρες 10 (1)

Μεγάλες μπαλιές 8 (2)

Πετυχημένες ντρίπλες 2 (2)

Χαμένες κατοχές 25

Μάλιστα, ακόμη μια φορά έδειξε και το πόσο καλός είναι στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού. Ο πρώην μπακ του Ολυμπιακού είχε δυο εντυπωσιακές «ποδιές» στον αγώνα του Σαν Σίρο με… θύματα τους Φλορέντσι και Μεσία.

Αποθέωση στο Νησί

Ο Κώστας Τσιμίκας δικαίωσε τον Γιούργκεν Κλοπ για την επιλογή του να τον ρίξει βασικό στην αναμέτρηση με τη Μίλαν.

Μάλιστα, στο Νησί λέγονται τα καλύτερα για την παρουσία του «Τσίμι» στο Σαν Σίρο, με βρετανικές ιστοσελίδες να βαθμολογούν με 7 τον έλληνα αμυντικό.

Τα αποθεωτικά σχόλια δίνουν και παίρνουν στο Νησί, με τον 25χρονο να είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον αγωνιστικό χώρο του Σαν Σίρο: «Πολύ θετικός στην κατοχή, ήρεμος όταν χρειαζόταν να πάρει αποφάσεις και ειδικά όταν αντιμετώπιζε στην άμυνα μια κατάσταση δύο εναντίον ενός», αναφέρουν με θαυμασμό στην Αγγλία.

Αποθέωση από τους οπαδούς των Reds

Από την πρώτη στιγμή ο Τσιμίκας μπήκε στην καρδιά των φιλάθλων της Λίβερπουλ. Η εκτίμηση προς το πρόσωπό του είναι δεδομένη, με τους οπαδούς των Reds να μένουν… ήσυχοι με τον έλληνα αμυντικό στο αρχικό σχήμα της ομάδας.

Οι φίλαθλοι των Reds στάζουν… μέλι για τον έλληνα αμυντικό, με το twitter να «πλημμυρίζεται» από αποθεωτικά σχόλια για τις ικανότητες του 25χρονου μπακ.

Can’t think of too many LB’s that can dribble like Tsimikas. — Driz (@R1Driz) December 8, 2021

9 wins out of 9 for konstantinos tsimikas btw pic.twitter.com/sVXul6EYtw — psych ward (@FlONAPPLES) December 7, 2021

Group of death they said! We fear no one! Phillips and Tsimikas were immense tonight 💪🏾 — P (@PPatel_7) December 7, 2021

Mortan and Tsimikas played unreal — Garath! (@GarathYNWA) December 7, 2021

Ο Τσιμίκας πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν, με τον Γιούργκεν Κλοπ να τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση. Ο έλληνας αμυντικός βρίσκεται σε τρομερή φόρμα, με τη Λίβερπουλ να… πετάει, όταν είναι στο αρχικό σχήμα ο 25χρονος.