Το πρώτο κρούσμα της παραλλαγής «Όμικρον» στις ΗΠΑ ανακοίνωσαν οι αμερικανικές Αρχές.

Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), το πρώτο κρούσμα εντοπίστηκε στην Καλιφόρνια.

Το εν λόγω άτομο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε καραντίνα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ταξιδέψει πρόσφατα στη Νότια Αφρική, επιστρέφοντας στις 22 Νοεμβρίου.

Όπως είπε ο διακεκριμένος αμερικανός λοιμωξιολόγος, Αντονι Φάουτσι, ο ασθενής της «Όμικρον» ήταν πλήρως εμβολιασμένος και εμφάνισε «ήπια συμπτώματα». Οι στενές επαφές του, οι οποίες ελέγχθηκαν, βρέθηκαν όλες αρνητικές στον κοροναϊό.

Ο ίδιος πρόσθεσε, δε, ότι το άτομο διαγνώστηκε θετικό στον ιό στις 29 Νοεμβρίου, μία εβδομάδα αφότου επέστρεψε από τη Νότια Αφρική.

