Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του Κώστα Τσιμίκα, φέρνουν τον διεθνή άσο στη βασική ενδεκάδα για το ματς της Λίβερπουλ με την Πόρτο. Ο Γιούργκεν Κλοπ εμπιστέυεται τον Ελληνα άσο για ακόμη ένα ματς των «κόκκινων», στην πέμπτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Θυμίζουμε, πως ο Τσιμίκας είναι το… γούρι της φετινής Λίβερπουλ η οποία έχει 7/7 και 19-0 γκολ με τον πρώην άσο του Ολυμπιακού στο αρχικό της σχήμα. Αντιθέτως, με τον Ρόμπερτσον στο γήπεδο, η Λίβερπουλ έχει δεχτεί στο πρωτάθλημα συνολικά 11 γκολ σε μόλις οχτώ συμμετοχές!

Η ενδεκάδα της Λίβερπουλ: Άλισον, Μορτον, Ματίπ, Τσιμίκας, Κονατέ, Τιάγκο, Τσάμπερλεϊν,Ν.Ουίλιαμς, Μιναμίνο, Μανέ, Σαλάχ.

⭐ #UCL TEAM NEWS ⭐

Here’s how we line up for the visit of the @FCPorto tonight! #LIVPOR

