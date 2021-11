Μπορεί ο γνώριμος σε όλους μας Ερνέστο Βαλβέρδε να θεωρείται το φαβορί για την ανάληψη των ηνίων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ως το φινάλε της σεζόν, αλλά ο Ισπανός τεχνικός δεν είναι η μόνη επιλογή.

Σύμφωνα με τη «Manchester Evening News», η περίπτωση του Ραλφ Ράνγκνικ είναι ψηλά στη λίστα των «Κόκκινων Διαβόλων» για τον πάγκο της ομάδας. Ο 63χρονος Γερμανός, αυτή την περίοδο, βρίσκεται στη Ρωσία, καθώς κατέχει τη θέση του αθλητικού διευθυντή στη Λοκομοτίβ Μόσχας, ενώ έχει εργαστεί στο ίδιο πόστο και σε Λειψία, Σάλτσμπουργκ.

Ως προπονητής, έχει κοουτσάρει αρκετές γερμανικές ομάδες, με τις Λειψία, Σάλκε, Χοφενχάιμ, Ανόβερο και Στουτγάρδη να είναι μεταξύ αυτών.

🚨 Ralf Rangnick is Manchester United’s preferred option to manage the club for the remainder of the season if they cannot prise Mauricio Pochettino from PSG.

(Source: MEN) pic.twitter.com/cz03dtrUQd

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 24, 2021