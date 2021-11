Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,5 βαθμών έγινε σήμερα, σε απόσταση περίπου 47 χιλιομέτρων από την πόλη Μπαντάρ Αμπάς στην περιοχή του Νοτίου Ιράν, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Η ένταση του σεισμού αναθεωρήθηκε από την αρχική εκτίμηση των 6,1 βαθμών.

EMSC has changed the #earthquake in #Iran from 6.1 to 6.5 magnitude. https://t.co/Sg4lDi00r2

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 14, 2021