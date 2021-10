Η αυστραλιανή αστυνομία, η οποία αναζητεί ένα τετράχρονο κορίτσι που έχει εξαφανιστεί από ένα κάμπινγκ της αυστραλιανής ενδοχώρας, ανακοίνωσε σήμερα ότι «κάνει ό,τι είναι δυνατό» για τον εντοπισμό του και παράλληλα κάλεσε τους πολίτες που τυχόν γνωρίζουν να δώσουν πληροφορίες.

Η Κλίο Σμιθ θεάθηκε τελευταία φορά στη σκηνή της οικογένειάς της το Σάββατο περίπου στη 1.30 πμ, στο απομακρυσμένο κάμπινγκ Μπλόουχοουλς Σακς, στο Μακλίοντ, σχεδόν 900 χιλιόμετρα βορείως του Περθ.

Όταν ξύπνησαν οι γονείς της στις 6.30 πμ η μικρή είχε εξαφανιστεί, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Μια εκτεταμένη έρευνα ξεκίνησε το σαββατοκύριακο και σήμερα έφθασε από το Περθ μια ομάδα με περισσότερους ερευνητές, μαζί με την αστυνομία, τον στρατό και μέλη της κοινότητας που ήδη «χτενίζουν» την δύσβατη περιοχή.

«Συνεχίζουμε να επικεντρωνόμαστε στον εντοπισμό των όποιων στοιχείων, έχουμε μαζί μας τους καλύτερους ερευνητές μας, έχουμε τους καλύτερους διασώστες μας μέσω των κρατικών Υπηρεσιών Εκτάκτων Αναγκών. Θα ψάξουμε παντού», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επιθεωρητής Τζον Μάντεϊ.

Police have released an image of a sleeping bag which resembles the one missing girl #CleoSmith was last seen sleeping in.

The 4 yo was staying in a tent with her family at the Blowholes Campground in Macleod, near Carnarvon, when she was reported missing on Saturday morning pic.twitter.com/Wl0cKkC6yr

— Amy Scott (@my4littlepigs01) October 18, 2021