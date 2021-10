Η Άνγκελα Μέρκελ φεύγει. Αυτό που μένει όμως είναι το αρκουδάκι με τα χαρακτηριστικά της, για να θυμίζει τα 16 χρόνια που πέρασε ως καγκελάριος από την πολιτική σκηνή της Γερμανίας!

Η ιδέα ανήκει στον Μάρτιν Χέρμαν, ιδιοκτήτη βιοτεχνίας που φτιάχνει λούτρινα ζώα. Συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη επιχείρηση φτιάχνει λούτρινα παιχνίδια με φιγούρες πολιτικών παγκοσμίου βεληνεκούς.

Στην εκδοχή της Μέρκελ, ακόμη και τα δάχτυλα είναι «πλεγμένα» σε σχήμα ρόμβου, όπως συνηθίζει όταν η ίδια στέκεται για να φωτογραφηθεί.

«Οι πελάτες μας έχουν ξετρελαθεί, η πρώτη παραγωγή έχει εξαντληθεί. Έχουμε μακρά λίστα αναμονής για όποιον θέλει να παραγγείλει, τα πρώτα 500 κομμάτια έφυγαν σε λίγες ημέρες. Ο αγώνας για το αρκουδάκι Μέρκελ μόλις ξεκίνησε» λέει ο Χέρμαν.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως ένα από αυτά εστάλη ήδη στην Μέρκελ. «Το έκανα από ευγνωμοσύνη για τα 16 χρόνια που μας οδήγησε μέσα από δυσκολίες στιγμές» είπε ο επιχειρηματίας!

‘In 2005 we made a bear for when Merkel took office, the Angie bear. And then we of course had the idea after 16 years to honor Merkel’s achievements’: German toymaker honors Chancellor Angela Merkel with commemorative teddies https://t.co/GXJSa3b2r8 pic.twitter.com/TnuivwTwtm

