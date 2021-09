Οριακό προβάδισμα στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 24,9% έναντι 24,7% της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) έδωσε πριν από λίγο το ARD, μεταδίδοντας τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα από την καταμέτρηση των ψήφων.

Ακολουθούν οι Πράσινοι με 14,8%, η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) με 11,3%, οι Φιλελεύθεροι (FDP) με 11,2% και η Αριστερά με το οριακό 5%.

Με αυτά τα ποσοστά, όλοι οι συνδυασμοί εκτός από το SPD, τους Πράσινους, την Αριστερά, είναι πιθανοί.

Με ενθουσιασμό υποδέχτηκαν το πρώτο exit poll οι Σοσιαλδημοκράτες. Το στρατόπεδο του Όλαφ Σολτς ξέσπασε σε χειροκροτήματα όταν έγινε γνωστό ότι το κόμμα είναι ισόπαλο με το CDU με 25%.

«Το SPD επέστρεψε. Το ξέραμε ότι θα είναι αμφίρροπη η κούρσα», σημείωσε στις πρώτες του δηλώσεις ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι εξασφάλισαν τη λαϊκή εντολή για τον σχηματισμό κυβέρνησης. «Θέλουμε τον Σολτς για καγκελάριο της Γερμανίας», πρόσθεσε.

