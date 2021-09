Συναγερμός έχει σημάνει στο Τενεσί των ΗΠΑ όταν ένας άγνωστος άνδρας άνοιξε πυρ μέσα σε σούπερ μάρκετ. Από τα πυρά του ενόπλου σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν τουλάχιστον άλλοι 12 πολίτες.

«13 People Were Shot, 1 Killed, At A Tennessee Kroger Store. The Suspect Is Dead» https://t.co/NRkshkHnWW #Kroger #shooting #Tennessee

Στη συνέχεια, ο ένοπλος αυτοπυροβολήθηκε βάζοντας τέλος στη ζωή του.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στα κοντινά νοσοκομεία.

«Όταν φθάσαμε εκεί, είχαν τραυματιστεί πολλοί άνθρωποι», δήλωσε ο Ντέιλ Λέιν, αρχηγός της αστυνομίας του Κόλιεβιλ. Δώδεκα εξ αυτών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και ένας πέθανε, επιβεβαίωσε. Ο ένοπλος αυτοκτόνησε με το όπλο του.

BREAKING UPDATE: An updated look at the Collierville Kroger scene after a reported shooting

https://t.co/GOJ7UaeiVE pic.twitter.com/VDCpDY3xYB

— Action News 5 (@WMCActionNews5) September 23, 2021