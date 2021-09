Όλοι τους πολίτες, τα τέσσερα μέλη του πληρώματος της Inspiration4 πέρασαν από εντατική εκπαίδευση και αυστηρές εξετάσεις, ώστε να είναι έτοιμα για το μεγάλο, ιστορικό ταξίδι τους εκτός ορίων της Γης.

Θα αρχίσει τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας).

SpaceX completed a full rehearsal of launch day activities with the @Inspiration4x crew pic.twitter.com/ZxvKCNbMA0 — SpaceX (@SpaceX) September 13, 2021

Και σε αντίθεση με τα προηγούμενα ανάλογα εγχειρήματα των διαστημικών τουριστικών πτήσεων των Ρίτσαρντ Μπράνσον και Τζεφ Μπέζος, η δική τους πτήση θα φτάσει πιο ψηλά, πιο γρήγορα και θα διαρκέσει όχι λίγα λεπτά, αλλά τρεις ημέρες, και δη σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, χάρη στην Space X του Ίλον Μασκ.

Επίσης σε αντίθεση με τους αντίζηλους δισεκατομμυριούχους «κατακτητές» του διαστήματος, ο τελευταίος δεν θα πάρει μέρος σε αυτό το ταξίδι διαστημο-τουρισμού που οργανώνει η δική του εταιρεία.

Είναι άλλωστε χάρη στη χρηματοδότηση ενός άλλου δισεκατομμυριούχου, του Τζάρεντ Άιζακμαν, που αυτή η αποστολή θα γίνει πραγματικότητα, υπό το σύνθημα «αφού μπορούν αυτοί να πάνε» στο Διάστημα, «μπορούμε να πάμε όλοι»…

Have you watched ep 1 & 2 yet? So thankful to @rookisaacman for supporting our lifesaving mission with @inspiration4x, to all the crew for inspiring hope and possibility with their journey, and @TIME and @netflix for telling their story. #countdownnetflix #forstjude https://t.co/9duBcxVXFG — St. Jude (@StJude) September 7, 2021

Ο νέος δισεκατομμυριούχος του Διαστήματος

Παράτολμος και εκκεντρικός από τα εφηβικά του χρόνια, ο σήμερα 38χρονος Τζάρεντ Άιζακμαν παράτησε στα 16 του το σχολείο για να ιδρύσει την πρώτη εταιρεία του, με έδρα το γκαράζ του πατρικού του, στο Νιου Τζέρσεϊ.

Εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Shift4 Payments, μιας αμερικανικής εισηγμένης εταιρείας επεξεργασίας πληρωμών.

#Inspiration4 and @SpaceX have completed our flight readiness review and remain on track for launch! Read more about launch details and potential timing here: https://t.co/Wj7hSWDOXZ pic.twitter.com/X8L9ZKk8Wl — Inspiration4 (@inspiration4x) September 3, 2021

Σήμερα, η περιουσία του αγγίζει τα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Παραμένει άγνωστο το ποσό που πλήρωσε ο Άιζακμαν για να γίνει πραγματικότητα η Inspiration4 και μαζί με αυτή ένα από τα παιδικά του όνειρα.

«Αποφάσισα ότι θα πήγαινα στο διάστημα όταν ήμουν 5 ετών», εξομολογήθηκε πρόσφατα ο ίδιος, μιλώντας στο δίκτυο CNBC.

Και αυτή η αποστολή, ανέφερε, «είναι το πρώτο βήμα προς έναν κόσμο, όπου όλοι θα μπορούν να ταξιδεύουν στα άστρα και να τα εξερευνούν».

A look at Dragon’s Cupola, which will provide our Inspiration4 astronauts with incredible views of Earth from orbit! The crew visited the flight-hardware Cupola in California before it was shipped to Florida for integration with Dragon Resilience. pic.twitter.com/9ivMZrS1ip — Inspiration4 (@inspiration4x) September 1, 2021

Διαστημο-τουρίστας και πιλότος

Αν και αυτή θα είναι η «παρθενική» πρώτη του στο διάστημα, ο 38χρονος Αμερικανός κροίσος μετρά ήδη πολλές ώρες πτήσης.

Έχει λάβει ειδική εκπαίδευση και μπορεί πια να πιλοτάρει εμπορικά και στρατιωτικά αεροσκάφη, μεταξύ αυτών και το ρωσικής κατασκευής Mig-29.

Το 2012, μάλιστα, ίδρυσε την Draken International: τη μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία παροχής αεροπορικών υπηρεσιών στον κόσμο, με τον μεγαλύτερο ιδιωτικό στόλο μαχητικών αεροσκαφών (από Douglas A-4K Skyhawk, έως MiG-21), στα οποία εκπαιδεύονται πιλότοι για την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ.

Incredible week. 30-hr @SpaceX sim, $FOUR earnings, 32+ flights generated in Mig-29, AlphaJets & L-39s. @inspiration4x crew pulled lots of G’s & got » named». Missing man flight for The Great One. Oktoberfest-ish party w/ Dos Gringos live! Very appreciative to all big team effort pic.twitter.com/wONFZwIbG5 — Jared Isaacman (@rookisaacman) August 10, 2021

Ο ίδιος έχει καταρρίψει διάφορα παγκόσμια ρεκόρ πτήσης.

Το 2009, κατάφερε να κάνει με πολύ ελαφρύ τζετ (VLJs) ταξίδι γύρω από τη Γη μέσα σε λιγότερο από 62 ώρες.

Εγχείρημα, που έγινε στο πλαίσιο φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη συγκέντρωση χρημάτων, για λογαριασμό του ιδρύματος Make-A-Wish.

Σήμερα, σε αναγνώριση αυτής της ιδιότητάς του, ο Άιζακμαν έχει χριστεί «διοικητής» της Inspiration4 -αν και κανείς πρακτικά δεν από τους τέσσερις επιβάτες στην SpaceX Dragon Capsule δεν θα την πιλοτάρει.

The #Inspiration4 crew and an extended group of friends and family enjoyed an amazing weekend of fighter jet training in Bozeman, Montana! This was an opportunity for the crew to experience another taxing environment where communication and coordination are essential. pic.twitter.com/8aUcc6DPkE — Inspiration4 (@inspiration4x) August 10, 2021

Υψηλός σκοπός

Η Inspiration4 είναι, πάντως, κάτι παραπάνω από μία πτήση διαστημικού τουρισμού για λίγους και εκλεκτούς.

Ο σκοπός της, εξηγεί ο Άιζακμαν, είναι πολλαπλός.

Να εμπνεύσει το κοινό για τις αποστολές πολιτών στο διάστημα.

Να γίνουν ιατρικά πειράματα, με «πιθανές εφαρμογές για την ανθρώπινη υγεία», με το που η διαστημική κάψουλα θα τεθεί σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Και, πρωτίστως, να συγκεντρωθούν χρήματα για το St. Jude Children’s Research Hospital: από τα κορυφαία παιδιατρικά νοσοκομεία και ερευνητικά κέντρα καρκίνου και άλλων σοβαρών παιδικών ασθενειών, με έδρα το Μέμφις στο Τενεσί.

Ο ίδιος έχει δεσμευτεί να διαθέσει προσωπικά το ποσό των 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Our crew is continuing final preparations for launch and teams are targeting no earlier than 8:00 p.m. ET on September 15 for liftoff of #Inspiration4. SpaceX and Inspiration4 will narrow down the launch window to five hours approximately three days before liftoff. pic.twitter.com/l6zmkGk6Zo — Inspiration4 (@inspiration4x) September 10, 2021

Όχι τυχαία, στους τρεις συνεπιβάτες του σε αυτή την πτήση συγκαταλέγεται η 29χρονη Χέιλι Άρκενο, που επέζησε από καρκίνο των οστών και σήμερα εργάζεται ως βοηθός ιατρείου στο νοσοκομείο του St. Jude.

Τα υπόλοιπα δύο μέλη του πληρώματος είναι η 51χρονη Δρ. Σίαν Πρόκτορ, καθηγήτρια Γεωεπιστημών στο South Mountain Community College στο Φίνιξ της Αριζόνα και πάλαι ποτέ υποψήφια αστροναύτης της NASA, καθώς και ο 41χρονος Κρις Σεμπρόσκι, πρώην πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, ο οποίος σήμερα εργάζεται στη Lockheed Martin.