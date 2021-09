Σε μία σπουδαία πράξη προχώρησε ο Λούκα Ντόντσιτς, καθώς έφτιαξε γήπεδα μπάσκετ στην παλιά του γειτονιά στη Σλοβενία.

Με τη βοήθεια της NBA2K Foundations, ο σούπερ σταρ των Ντάλας Μάβερικς ανακατασκεύασε τα γήπεδα στα οποία ο ίδιος έμαθε μπάσκετ. Τα γήπεδα όπου έκανε τα πρώτα του βήματα και μπήκε στον μαγικό χώρο…

Εκτός από τα γήπεδα, ο Σλοβένος σταρ έφτιαξε και κερκίδες, ενώ σε κάθε ένα γήπεδο ξεχωριστά υπάρχει και μία υπογραφή του ηγέτη των Ντάλας. Μάλιστα οι Μάβερικς, ήταν και αυτοί που κοινοποίησαν τις φωτογραφίες από τα νέα γήπεδα.

Today is a very special day in Ljubljana, Slovenia.

Along with @nba2k Foundations, @luka7doncic was able to refurbish his childhood courts where he learned & practiced the game of basketball. The refurbishment includes new seating & lighting. Congrats, Luka! #MFFL pic.twitter.com/H6im1rh1a7

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) September 4, 2021