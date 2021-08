Ο αστερισμός της Παρί Σεν Ζερμέν αρχίζει σιγά-σιγά να «φωτίζει» με τους Μέσι και Εμπαπέ να δίνουν στη σημερινή προπόνηση μια πρώτη γεύση των όσων θα δούμε φέτος από τη γαλλική ομάδα.

Οι δύο αστέρες υπήρξαν συμπαίκτες στο εσωτερικό διπλό σε μικρό χώρο με την κάμερα να τους απαθανατίζει να δίνει ο ένας ασίστ στον άλλον με εντυπωσιακές ατομικές ενέργειες και συνεργασίες δείχνοντας ήδη έτοιμοι να προσφέρουν αρκετές στιγμές μαγείας.

Kylian Mbappe assists Lionel Messi.

You’re going to see a lot of this 🔥pic.twitter.com/QvtTsXb6hN

— Goal (@goal) August 17, 2021