Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η απάντηση του υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, Νότη Μηταράκη, ο οποίος σε έκκληση ευρωβουλευτή των Ολλανδών Πρασίνων να εκκενωθεί το στρατόπεδο της Αμυγδαλέζας από τους πρόσφυγες, ειρωνεύτηκε.

«Καλώ την ελληνική κυβέρνηση να μην ρισκάρει και να απομακρύνει αμέσως τους μετανάστες που κρατούνται στην Αμυγδαλέζα, πολύ κοντά στη φωτιά. Τώρα» έγραψε στο Twitter η Τίνεκε Στρικ.

Ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής απάντησε με τρόπο που προκαλεί έκπληξη. «Φυσικά έχουμε σχέδιο. Δείχνετε ενδιαφέρον για τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι υποφέρουν από τη φωτιά; Έχετε ρωτήσει για αυτούς;» έγραψε ο Νότης Μηταράκης.

I call upon the Greek government not to take any risk and to immediately evacuate the migrants detained in #Amygdaleza, very close to the fire. Now. https://t.co/EVScI13GPm

— Tineke Strik (@Tineke_Strik) August 3, 2021