Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε σήμερα το πρωί, τοπική ώρα, το Πεντάγωνο, λόγω ενός συμβάντος με πυροβολισμούς σε μικρή απόσταση από το κτίριο, ανακοίνωσε η υπηρεσία ασφαλείας του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

Τα μεγάφωνα κάλεσαν τους υπαλλήλους να παραμείνουν μέσα στο κτίριο, αφού ακούστηκαν πολλοί πυροβολισμοί από τον σταθμό λεωφορείων, κοντά στο Πεντάγωνο, στα προάστια της Ουάσινγκτον.

«Το Πεντάγωνο είναι επί του παρόντος σε κατάσταση συναγερμού, λόγω ενός επεισοδίου στο σταθμό. Καλούμε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή», ανέφερε στο Twitter η υπηρεσία προστασίας του αμερικανικού στρατού.

Το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι WUSA εδειξε πλάνα, στα οποία διακρίνονται πολλά ασθενοφόρα και περιπολικά ακριβώς έξω από το Πεντάγωνο.

This was at 10:44 am as #Pentagon officers worked on the two people shot who were on the upper level at the transit center. #Lockdown #Update #footage #BreakingNews pic.twitter.com/ZXuRoz0X3z

— RawNews1st🎥📰 (@Raw_News1st) August 3, 2021