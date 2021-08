Προς ΝΒΑ και Καναδά μεριά οδεύει ο Σαμ Ντέκερ, ο οποίος έχει έρθει σε συμφωνία με τους Τορόντο Ράπτορς.

Το όνομά του είχε ακουστεί και για τον Παναθηναϊκό φέτος το καλοκαίρι, ο Αμερικανός φόργουορντ όμως επιστρέφει στον «μαγικό κόσμο» έπειτα από δύο χρόνια στην Ευρώπη.

Πρώτος σταθμός της καριέρας του στην Ευρώπη ήταν η Λοκομοτίβ Κουμπάν τη σεζόν 2019/20, ενώ τη φετινή αγωνίστηκε στην Τουρκία και την Τουρκ Τέλεκομ.

Με την ομάδα της Άγκυρας, ο 27χρονος είχε κατά μέσο όρο 15 πόντους, 5,7 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ στο πρωτάθλημα, ενώ στο Basketball Champions League μέτρησε αντίστοιχα 13,5 πόντους, 5,8 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Στο ΝΒΑ έχει αγωνιστεί σε 200 παιχνίδια με τις φανέλες των Ρόκετς, Κλίπερς, Καβαλίερς και Γουίζαρντς, έχοντας 5,5 πόντους και 3,0 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

After two seasons overseas, F Sam Dekker is returning to the NBA on a deal with the Toronto Raptors, his agents Andy Shiffman and Mark Bartelstein of @PrioritySports tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021