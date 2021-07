Πέπλο μυστηρίου καλύπτει μια πρωτοφανή επιχείρηση απεγκλωβισμού που κλήθηκαν να φέρουν εις πέρας πυροσβέστες στην Καλιφόρνια.

Οι πυροσβέστες αντίκρισαν μια ολόγυμνη γυναίκα να έχει σφηνώσει ανάμεσα σε δυο κτίρια βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην περιοχή Σάντα Άννα της Καλιφόρνια.

Η αγνώστων στοιχείων και… προθέσεων γυναίκα είχε κολλήσει γυμνή σε ένα κενό 20 εκατοστών, με αποτέλεσμα οι πυροσβέστες να χρειαστούν δύο ολόκληρες ώρες για να την απεγκλωβίσουν.

OCFA technical rescue team is on scene in the 1020 block of N Harbor Blvd in @CityofSantaAna attempting to get to get an adult female wedged between two walls out. pic.twitter.com/fvBznHlUrg

