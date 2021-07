«Εάν μπορώ να το κάνω εγώ, τότε μπορείτε να το κάνετε κι εσείς», ήταν το μήνυμα της Νόρα αλ Ματρούσι, στη συνέντευξη Τύπου που οργάνωσαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για να παρουσιάσουν στην υφήλιο την πρώτη πολίτη τους και πρώτη γυναίκα αραβικής καταγωγής που θα γίνει αστροναύτης.

«Ήταν όνειρο ζωής», είπε η 28χρονη μηχανολόγος μηχανικός, που δεν αποχωρήστηκε ούτε στιγμή τη μαύρη ισλαμική μαντήλα.

Ούτε στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο Διαστημικό Κέντρο Μοχάμεντ μπεν Ρασίντ, την περασμένη εβδομάδα, στο Ντουμπάι, όπου μίλησε για την τεράστια τιμή και ευθύνη που τη βαραίνει. Αλλά και για τη συνέχιση, τρόπον τινά, της οικογενειακής παράδοσης, ως κόρη κόρης ναυτικών, «που θα έλεγα ότι ήταν εξερευνητές του ωκεανού», ενώ αυτή θα γίνει «αυτό που στα ελληνικά σημαίνει ναύτης των αστέρων».

Nora Al Matrooshi (@astronaut_nora) the Arab world’s first female astronaut, says she is «proud and honoured» to inspire the next generation of explorers https://t.co/NqB22WsZnA pic.twitter.com/jGcZFF2sNT

— The National (@TheNationalNews) July 7, 2021