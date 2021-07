Ένα βελγικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 προσέκρουσε σε ένα κτίριο σε μια ολλανδική αεροπορική βάση, τραυματίζοντας δύο άτομα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, όλα ξεκίνησαν στην αρχή της αποστολής όταν ετοιμαζόταν να απογειωθεί, όμως ανέπτυξε απότομα ταχύτητα και βγήκε εκτός ελέγχου, με τον πιλότο να πατά το κουμπί εκτόξευσης από το κάθισμά του.

Το αεροπλάνο πέρασε από τον διάδρομο και βγήκε εκτός πορείας, ενώ προσέκρουσε σε ένα κτίριο στην αεροπορική βάση.

Ο λόγος του ατυχήματος παραμένει άγνωστος και οι αρχές διερευνούν τα αίτια.

Αξίζει να σημειωθεί πως το βελγικό αεροπλάνο συμμετείχε σε διεθνή άσκηση στη στρατιωτική βάση Leeuwarden που χρησιμοποιείται από τη Βασιλική Πολεμική Αεροπορία της Ολλανδίας (RNLAF).

