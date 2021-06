Τρεις εργαζόμενοι υπέστησαν ελαφρούς τραυματισμούς από μια ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε ένα εργοστάσιο παραγωγής πυρομαχικών στη σερβική πόλη Τσάτσακ χθες Σάββατο βράδυ, μετέδωσε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός RTS.

Δυνάμεις της αστυνομίας απέκλεισαν την πρόσβαση στο εργοστάσιο και ασθενοφόρα και πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονταν κοντά στο σημείο της έκρηξης, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες.

Ο δήμαρχος της πόλης διέταξε την εκκένωση οικισμών γύρω από το εργοστάσιο, ανέφερε ο RTS. Οι τρεις τραυματίες εργαζόμενοι νοσηλεύονται, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Πρόκειται για τη δεύτερη έκρηξη που σημειώνεται αυτό τον μήνα στο εργοστάσιο πυρομαχικών Σλομπόντα, το οποίο κατασκευάζει οικιακές συσκευές, πυρομαχικά πυροβολικού, και άλλες εκρηκτικές ύλες.

Κανείς δεν τραυματίστηκε στην προηγούμενη έκρηξη, η οποία συνέβη στην αποθήκη του εργοστασίου.

Μια παρόμοια έκρηξη το 2003 σκότωσε τρεις εργαζόμενους στο εργοστάσιο Σλομπόντα, ενώ μία το 2010 επίσης δεν προκάλεσε θύματα.

Explosions rocked the plant of Serbian ammunition manufacturer Sloboda in the city of Cacak. pic.twitter.com/ocniJcfipy

— Никола Миковић / Nikola Mikovic (@nikola_mikovic) June 19, 2021