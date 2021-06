Μαρκάρετε στα ημερολόγιά σας τις ημερομηνίες. Από τις 7 έως τις 11 Ιουνίου έχουμε το «Geeked Week». Το Netflix θα παρουσιάσει το περιεχόμενό του για το καλοκαίρι σε ένα ψηφιακό event, που κανείς μας δεν πρέπει να χάσει.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή της στο Twitter η μεγαλύτερη streaming πλατφόρμα του κόσμου υπόσχεται μεγάλες ανακοινώσεις, νέα και πρώτες ματιές σε μερικά από τα επερχόμενα franchises. Επίσης, αναμένεται να δοθούν πληροφορίες για τη 2η σεζόν του «The Witcher», την 3η σεζόν του «The Umbrella Academy», το «Sandman» αλλά και άλλες σειρές. Από τη λίστα δεν θα λείπουν επίσης ούτε το «Masters of the Universe: Revelation» ούτε και το «Resident Evil».

Mark your calendars for #GeekedWeek! From June 7th to 11th, @NetflixGeeked will be LIVE with big news, exciting first looks, and more from the shows and films you love. pic.twitter.com/OX6udT7t13

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) May 24, 2021