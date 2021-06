Η καριέρα του Τζορτζίνιο Βαϊνάλντουμ στη Λίβερπουλ ολοκληρώθηκε, με τους συμπαίκτες του να τον αποχαιρετούν με το λεγόμενο «πασίγιο» στο τελευταίο ματς της Λίβερπουλ για φέτος κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας (23/5).

Μετά από μια πενταετίας στο Άνφιλντ, ο Ολλανδός μένει ελεύθερος τον επόμενο μήνα, το συμβόλαιο του δεν θα ανανεωθεί και έτσι αποχωρεί από τους Reds ψάχνοντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Πλέον, όλα δείχνουν πως ο Βαϊνάλντουμ οδεύει προς την Μπαρτσελόνα, καθώς σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 30χρονος μέσος έχει έρθει σε συμφωνία με τους «μπλαουγκράνα», βάζοντας την υπογραφή του σε τριετές συμβόλαιο.

Όπως αναφέρει ο Ρομάνο, οι εκπρόσωποι του Ολλανδού φέρεται να συναντήθηκαν σήμερα με τους Καταλανούς, με την συμφωνία να είναι κοντά. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής είναι θετικός στο ενδεχόμενο και θέλει να συνεχίσει στην καριέρα του στο Καμπ Νου και είναι πρόθυμος να μειώσει τις ετήσιες απολαβές του.

Georginio Wijnaldum’s agent today in Barcelona to meet with Barça. The agreement is set to be completed until June 2024, confirmed. Gini is open to accept lower salary to join #FCB, same as Sergio Agüero. 🔴🔵

Last details to be sorted then Gini will sign as new Barça player. https://t.co/TlqznhJfBh pic.twitter.com/w4NUHZHhOR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2021