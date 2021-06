Έτοιμος να υποδεχθεί και πάλι τους φίλους της έβδομης τέχνης είναι ο ιστορικός κινηματογράφος Blauer Stern στο Βερολίνο.

Local studio Batek Architekten has refurbished the historic Blauer Stern cinema in Berlin using neon lights that reference the original mouldings in its foyer. https://t.co/RlYTeFGmbl

— Dezeen (@dezeen) May 12, 2021