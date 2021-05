Η Pfizer πρόκειται για πρώτη φορά να αρχίσει την παραγωγή βασικού συστατικού για το εμβόλιό της κατά της Covid-19 σε μονάδα στην Ιρλανδία, ανακοίνωσε την Τετάρτη η αμερικανική φαρμακοβιομηχανία.

Υφιστάμενη μονάδα της Pfizer στο Γκράντζ Κασλ του Δουβλίνου θα παράγει «συστατικό των σκευασμάτων mRNA» και η παραγωγή θα έχει ξεκινήσει έως τα τέλη του έτους, αναφέρει η ανακοίνωση.

Η οργάνωση της παραγωγής θα κοστίσει 40 εκατ. δολάρια, ενώ στη μονάδα θα απασχολούνται 75 εργαζόμενοι.

«Δεδομένης της εκτεταμένης διαδικασίας μεταφοράς τεχνολογίας, της επιτόπου ανάπτυξης, την εγκατάστασης εξοπλισμού και των ρυθμιστικών εγκρίσεων που απατιούνται για τη μονάδα, αναμένουμε ότι θα ενταχθεί στο δίκτυο έως τα τέλη του 2021» ανακοίνωσε η εταιρεία.

Great news that @Pfizer_Ireland will soon begin production of #CovidVaccines here in Ireland.

Not only will the $40m investment create 75 new jobs at Grange Castle in Dublin – it also puts Ireland at the heart of the EU’s fight against the pandemic.

— Micheál Martin (@MichealMartinTD) May 19, 2021